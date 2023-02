Milieuactivisten beginnen rechtszaak tegen Danone wegens gebruik plastic

Drie milieuorganisaties beginnen een rechtszaak tegen de Franse voedingsgigant Danone. Die zou te weinig doen om het gebruik van plastic terug te dringen.

"Volgens de Franse wet zijn grote bedrijven verplicht om een actieplan op te stellen om schade aan het klimaat te voorkomen'', schrijven de organisaties. "Danone voldoet niet aan die verplichting. In hun actieplan wordt plastic niet eens genoemd, terwijl het bedrijf één van de grootste plasticvervuilers ter wereld is.''

Danone, dat zuivelproducten, yoghurt, flessenwater en medische voeding maakt, gebruikt zo'n 700.000 ton aan plastic per jaar voor zijn verpakkingen. De multinational zegt wel degelijk aan het klimaat te denken: in 2025 moeten alle verpakkingen recyclebaar, herbruikbaar of te composteren zijn. "We zetten flink in op recyclen. Tussen 2018 en 2021 hebben we het gebruik van plastic met 12 procent teruggedrongen.''

Voor de milieuorganisaties is dat niet genoeg. "In 2020 en 2021 is Danone juist weer méér plastic gaan gebruiken. Het fluctueert dus. Hoe weten we dan dat Danone echt van plastic af wil?'', zegt Lionel Cheylus van de Surfrider Foundation, één van de drie organisaties die naar de rechter zijn gestapt.

Slechts 9 procent gerecycled

In Frankrijk geldt sinds 2017 een speciale wet voor bedrijven met meer dan 5000 werknemers. Die grote ondernemingen zijn verplicht maatregelen te nemen tegen de negatieve effecten die de bedrijfsvoering heeft op bijvoorbeeld het klimaat en de mensenrechten.

Op basis van die wet is Danone nu gedagvaard. Naar verluidt zal een rechter zich binnen enkele maanden buigen over de zaak. "We sluiten niet uit dat we ook andere vervuilende bedrijven gaan dagvaarden'', liet de advocaat van de drie organisaties weten tegenover persbureau AFP.

Het gebruik van plastic leidt volgens onafhankelijke organisaties tot toenemende problemen. Plastic vergaat niet of nauwelijks. Als het wordt weggegooid kan dat schadelijk zijn voor de natuur, voor dieren en voor mensen.

"Er wordt nu twee keer zoveel plastic afval geproduceerd als 20 jaar geleden. Slechts 9 procent wordt gerecycled'', stond vorig jaar in een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Vervuiling in de zee

Zo'n 22 procent van alle plastic afval wordt niet 'netjes' verwerkt maar eindigt op straat, in de natuur of in zee. "Iedere minuut wordt er het equivalent van een vrachtwagenlading plastic afval ergens in zee gestort'', aldus de UNEP, de VN-klimaatorganisatie.

Vissen kunnen minuscule restjes zogeheten microplastics opeten en daarmee komt dat materiaal ook in de voedselketen terecht. "Bij mensen kan dat leiden tot hormonale problemen, tot ontwikkelingsstoornissen, reproductieve afwijkingen en kanker'', schreef het Canadese onderzoeksinstituut IISD.