Doden bij Israëlische raketaanval op Syrië

Door een Israëlische raketaanval op het centrum van Damascus zijn volgens het Syrische leger zeker vijf doden gevallen. Ook zouden 15 mensen gewond zijn geraakt.

Het vanuit Londen opererende Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zegt dat een flatgebouw is geraakt en dat er minstens vijftien mensen om het leven kwamen.

Volgens getuigen is een gebouw getroffen in de buurt van de plek waar Iraanse militaire installaties staan opgesteld. Verschillende andere wooncomplexen in de dichtbevolkte wijk zouden schade hebben opgelopen.

Israël heeft nog niets over de aanvallen gemeld. De afgelopen jaren voerde Israël honderden van dit soort aanvallen uit op Syrische doelen. Israël heeft in het verleden gezegd dat aanvallen in Syrië gericht zijn tegen milities die door Iran worden gesteund. Het gaat dan onder meer om Hezbollah, dat vanuit Libanon opereert.