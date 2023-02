Dode bij steekincident in asielzoekerscentrum Hardenberg

In een asielzoekerscentrum in de Overijsselse gemeente Hardenberg is iemand om het leven gekomen bij een steekincident. Wat de aanleiding was voor het incident, is niet bekend. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het asielzoekerscentrum werd geopend in 2016 en biedt plaats aan 750 asielzoekers. Het centrum bevindt zich in het buurtschap Heemserveen, ten noordwesten van Hardenberg.

Begin januari was er ook een steekincident in het Overijsselse asielzoekerscentrum. Daarbij raakten toen twee mensen gewond.