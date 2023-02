Gezochte protestleider Suriname meldt zich bij de politie

De leider van het protest in Paramaribo, Stephano Biervliet, heeft zich gemeld op het politiebureau in Paramaribo. De politie zocht hem vanwege het anti-regeringsprotest dat vrijdag uitliep op de bestorming van het parlement in Paramaribo. Daarbij werden vernielingen aangericht en brand gesticht. Ook werden winkels geplunderd.

Biervliet zegt in een verklaring dat hij niets met de ongeregeldheden te maken heeft. Een groep waar hij geen contact mee zou hebben gehad, scheidde zich volgens hem af om naar het parlementsgebouw te gaan.

Politie niet goed voorbereid

De Surinaamse minister van Jusititie Amoksi heeft op een persconferentie gezegd dat de politie niet goed genoeg was voorbereid op de plunderingen van de demonstranten. Volgens Amoksi was er wel een draaiboek gemaakt voor de demonstratie, maar verliepen zaken gedurende de dag anders dan was voorzien. "We hebben misschien niet genoeg geanticipeerd op deze uitspatting, we moeten dit in de toekomst kunnen voorkomen en zoveel mogelijk slachtoffers voorkomen", aldus de minister.

Amoksi zei verder dat het Surinaamse politiekorps binnenkort meer materieel krijgt, onder meer voor de mobiele eenheid.

De politie heeft tot nu toe 119 aanhoudingen verricht, 37 mensen zitten nog vast. Bij de ziekenhuizen hebben zich 20 gewonden gemeld. Daar zitten mensen met schotwonden bij, maar ook mensen die traangas hadden ingeademd.

Voorlopig blijft de binnenstad van Paramaribo afgegrendeld. Winkels moeten gesloten blijven, net als in het naastgelegen district Wanica, en alleen bestemmingsverkeer wordt toegelaten. Veiligheidsdiensten houden overheidsgebouwen, banken en media extra in de gaten en op strategische plekken zijn wegblokkades opgeworpen.

Aangepast reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Nederlanders aan Suriname aangepast. Reizigers wordt aangeraden om de binnenstad van Paramaribo te vermijden, net als overheidsgebouwen en andere drukke plekken.