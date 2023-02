Vinícius opnieuw doelwit van spreekkoren bij verhitte zege Real Madrid op Osasuna

Real Madrid won wel bij Osasuna, met 2-0, en daardoor voorkomen de Madrilenen dat koploper Barcelona echt ver kan uitlopen in de strijd om de Spaanse landstitel. Maar wat ging het moeizaam bij Real.

Voordat Carlo Ancelotti ware emotie toont langs de lijn, moet er veel gebeurd zijn. De zaterdagavond in Pamplona was zo'n avond waarop de Italiaanse trainer van Real Madrid zich even liet gaan. Het kwam doordat de arbitrage niet heel consequent te werk ging, maar ook omdat het niet liep met zijn elftal.

Met geheven vinger stond Ancelotti voor de neus van scheidsrechter José Munuera Montero, toen hij net voor de rust had afgefloten. De normaal zo rustige coach langs de kant, moest toch even zeggen waar het op stond.

Het onderonsje zal misschien zijn gegaan over de schoppen die linksbuiten Vinícius Júnior kreeg van de bikkelharde verdedigers uit Pamplona. Maar het is voor een scheidsrechter lastig onderscheiden wanneer de Braziliaan een act opvoert of een echte doodschop krijgt.

Vinicius weer doelwit spreekkoren

Vinícius was voor aanvang van de wedstrijd, nota bene tijdens de minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, opnieuw het doelwit van spreekkoren. De Braziliaan is geregeld het slachtoffer van racistische en onsmakelijke acties van supporters.