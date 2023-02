Milan en Inter doen goede Champions League-zaken met opvallende rode vlekken

Met rood bevlekte gezichten hebben AC Milan en Internazionale deze Italiaanse voetbalavond goede zaken gedaan in de strijd om de Champions League-tickets in de Serie A. Koploper Napoli is al bijna niet meer bij te halen, en dus rest er een 'fittie' tussen vijf teams over drie plekken op het hoogste Europese podium. Beide ploegen uit Milaan hadden wel een moeizame avond. In de Berlusconi-streekderby tegen Monza won AC Milan voor de tweede keer dit seizoen. Het gepromoveerde Monza bood dapper weerstand, maar kon de streekgenoten uit de grote stad thuis geen punten afsnoepen: 1-0. Pikant duel In het pikante duel tussen Monza, dat eigendom is van Silvio Berlusconi, en de topclub uit Milaan, waar de oud-premier jarenlang de baas was, werd het enige doelpunt na een halfuur gemaakt door de Braziliaan Junior Messias. Milan nestelt zich door de zege iets steviger op plek drie. Al komt Atalanta zondag nog in actie. Samen met Atalanta, AS Roma en Lazio strijdt Milan om twee tickets voor het hoogste podium in Europa.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Voor Monza, dat het uitstekend doet op de tiende plek in de Italiaanse competitie, was het de eerste nederlaag in acht competitiewedstrijden. Inter wint ook In het gevecht om de Champions League-plekken deed Internazionale, waar Denzel Dumfries de hele wedstrijd speelde, later op de zaterdagavond ook goede zaken door thuis Udinese met 3-1 te verslaan. De 1-0 kwam van de voet van Romelu Lukaku, een penalty, zijn eerste sinds 13 augustus. De Belgische spits lag er lang uit wegens blessureleed en worstelde met zijn vorm.

Lautaro Martinez - Pro Shots