Feyenoord steviger aan kop, door late overwinning op directe achtervolger AZ

Feyenoord heeft zijn koppositie in de eredivisie verstevigd. Marcus Pedersen zette De Kuip in vuur en vlam, door in de laatste minuut met een van richting veranderd schot de winnende goal te maken in de topper tegen AZ: 2-1. Feyenoord staat nu vijf punten voor op AZ. Ajax kan zondag met een zege op Sparta Rotterdam de tweede plaats in de stand overnemen en op drie punten komen van de Rotterdammers.

Afbeelding ter illustratie - NOS

Lang leek er geen winnaar meer te komen, want de kansen waren schaars. Het werd zo geen hoogstaande topper, maar wel een spannende. Toen Feyenoorder Javairô Dilrosun een corner hard in eigen doel kopte, was AZ even virtueel eerste in de stand. Maar in de extra tijd van de eerste helft herstelde Alireza Jahanbakhsh het evenwicht met een geplaatste kopbal. Dat beide ploegen niet hun beste wedstrijd speelden, lag ook aan het grote aantal afwezigen. Feyenoord miste onder anderen Justin Bijlow, Orkun Kökcü, Sebastian Szymanski en Gernot Trauner, bij AZ ontbraken Dani de Wit, Maxim Dekker, Sam Beukema en Bruno Martins Indi. In een stadion dat door een sfeeractie vooraf werd omgetoverd tot een bruisende voetbaltempel van internationale allure, zochten de ploegen al snel de grenzen van het toelaatbare op. De grote sportieve belangen vertaalden zich in vijf gele kaarten, veelal voor stevige overtredingen. Paniek bij Feyenoord achterin Voetballend kwamen beide ploegen moeilijk tot kansen. Na onzekerheid bij de ver uitgekomen Timon Wellenreuther moest Quilindschy Hartman de stand-in van Bijlow in het Feyenoord-doel ondersteunen met uitverdedigen, maar na de goed bedoelde hulp van Dilrosun viel de 0-1 alsnog. De eerste doelpoging van Feyenoord was pas vlak voor rust, toen Quinten Timber naast schoot. Daarna vertaalde een klasseflits van twee voormalig AZ-spelers zich in de gelijkmaker. Zowel Jahanbakhsh als Oussama Idrissi verliet AZ na een mooie transfer naar het buitenland en hopen bij Feyenoord hun carrière weer nieuw leven in te blazen. De voorzet van Idrissi was er een als in zijn beste dagen, de kopbal van Jahanbakhsh verraadde het groeiende zelfvertrouwen bij de Iraniër.

Santiago Gimenez kopt op doel - Pro Shots