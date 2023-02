Wereldrecord kogelstoter Crouser, die voor zevende keer verder dan 23 meter stoot

Niemand op aarde stoot een 7,26 kilo zware kogel verder dan Ryan Crouser. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Pocatello verbeterde de 30-jarige Amerikaan het wereldrecord kogelstoten: 23,38 meter ver.

Met die afstand overtrof hij zijn eigen record van juni 2021 met één centimeter.

Zevende keer

Voor de tweevoudig olympisch kampioen (in Rio de Janeiro 2016 en Tokio 2021) was het de zevende worp boven de 23 meter, een grens die verder alleen door Joe Kovacs (23,23 meter), Randy Barnes (23,12 meter) en Ulf Timmermann (23,06 meter) werd gepasseerd.

De twee meter lange Crouser werd vorig jaar voor het eerst in zijn carrière wereldkampioen. Dat deed hij in Eugene, in de Amerikaanse staat Oregon, waar hij werd geboren.