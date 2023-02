Oppositiepoliticus Suriname achter demonstratie wil zich melden bij politie

De Surinaamse oppositiepoliticus Stephano 'Pakittow' Biervliet zegt dat hij zich bij de politie zal melden. De politie zoekt hem vanwege de ongeregeldheden gisteren bij het Surinaamse parlement en in het centrum van Paramaribo. De demonstratie die daaraan voorafging was door Biervliet georganiseerd.

Biervliet zegt in een verklaring op Facebook dat hij niets met de ongeregeldheden te maken heeft. Een groep waar hij geen contact mee zou hebben gehad, scheidde zich af om naar het parlementsgebouw te gaan, volgens hem. Vanuit de omgeving van het gebouw zouden schoten zijn afgevuurd. "Hierna heeft zich voltrokken wat men op beeld heeft gezien", schrijft hij in een verklaring.

Hij zegt ook dat de politie zonder aanleiding met traangas op de menigte heeft geschoten, dat hij met wapens werd bedreigd, dat de politie niets deed om hem te beschermen en dat hij zichzelf met moeite in veiligheid heeft kunnen brengen.

Biervliet wijst alle geweldpleging, brandstichting en plunderingen af en wenst ondernemers die schade hebben geleden sterkte.

Georganiseerd

De demonstratie was gericht tegen het economische beleid en de benoeming van familieleden van president Santokhi op belangrijke posten. Het parlementsgebouw in Paramaribo werd bestormd, er werden vernielingen aangericht en brand gesticht. Volgens minister Amoksi van Justitie en Politie was dat het een georganiseerde, geplande actie. Ook zijn er winkels geplunderd.

De politie heeft tot nu toe 119 aanhoudingen verricht. Bij de ziekenhuizen hebben zich 19 gewond geraakte mensen gemeld. Daar zitten mensen met schotwonden bij, maar ook mensen die last hebben van het traangas dat ze hebben ingeademd.

De binnenstad van Paramaribo was vandaag met hekken afgesloten. Minister Amoksi zegt dat dit voorlopig zo zal blijven, alleen bestemmingsverkeer wordt doorgelaten. De zondagsmarkten zijn morgen weer open, de winkels in Paramaribo blijven dicht.