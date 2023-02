Oud-president Carter (98) uitbehandeld, wil tijd doorbrengen met familie

Het gaat niet goed met de voormalige president van de VS Jimmy Carter. Na een reeks korte behandelingen in het ziekenhuis heeft hij besloten om de resterende tijd thuis door te brengen met zijn familie, zegt een door hem opgerichte stichting.

The Carter Center schrijft niet waaraan de 98-jarige Carter lijdt, alleen dat de behandeling is gestopt. Carter ontvangt nog wel hospicezorg.

"Hij heeft de volledige steun van zijn familie en medische team. De familie Carter verzoekt om privacy gedurende deze tijd en is dankbaar voor de steun van zijn vele bewonderaars."

Oudste oud-president

Carter is de oudste nog levende ex-president van de Verenigde Staten. Hij zat van 1977 tot 1981 in het Witte Huis. Na zijn presidentschap zette hij zich in voor goede doelen wereldwijd, wat hem in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede opleverde.

Tot op hoge leeftijd was Carter nog actief voor zijn benefietorganisatie. Wel kampte hij in 2015 met kanker en had hij in 2019 langere tijd last van de gevolgen van een ongelukkige val.