Griekspoor in halve finale Ahoy net niet opgewassen tegen doortastende Sinner

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd in de voetsporen te treden van Raemon Sluiter, zijn vorige coach en twintig jaar geleden de laatste Nederlander in de finale van het ABN Amro Open-tennistoernooi. De 26-jarige Amsterdammer moest in de halve finales buigen voor Jannik Sinner, de nummer veertien van de wereld: 5-7, 6-7 (5). Door het halen van de laatste vier stijgt Griekspoor van de 61ste naar de 40ste plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Finale tegen Medvedev Sinner wacht zondag een finale tegen Daniil Medvedev. De Rus, elfde op de wereldranglijst en in Rotterdam als zesde geplaatst, won de vier vorige onderlinge duels.

ABN Amro Open bij de NOS Zondagochtend is de finale van het rolstoeltennistoernooi bij de mannen vanaf 11.30 uur live te zien in de NOS-app en op NOS.nl. De finale van het enkelspel bij de valide tennissers tussen Daniil Medvedev en Jannik Sinner is vanaf 15.30 uur te zien op NPO 1, de NOS-app en NOS.nl.

Met de 21-jarige Sinner trof Griekspoor een in grote vorm stekende opponent. De Italiaan was naar Rotterdam gekomen met een vorig weekeinde in Montpellier verdiende ATP-titel op zak (zijn zevende al) en hij versloeg in Ahoy op weg naar de finale onder anderen de als eerste geplaatste Stefanos Tsitsipas, de nummer drie van de wereld en verliezend finalist bij de Australian Open. Breakpoints blijven lang uit Het eerste punt van het duel was voor Griekspoor, maar met onder andere twee aces haalde de tegen Tsitsipas zo sterk serverende Sinner de openingsgame alsnog binnen. Breakpoints lieten lang op zich wachten in de eerste set, waarin de Nederlandse underdog zich prima staande hield in de rally's en ook regelmatig het ritme van de slagenwisseling bepaalde.

Jannik Sinner - ANP