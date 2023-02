'Slagkracht NAVO onaangetast ondanks leveringen aan Oekraïne'

Meer dan 90 procent van de Russische landmacht is ingezet in of rondom Oekraïne. "De kans dat Vladimir Poetin ook nog actie zal ondernemen tegen de NAVO, is zo klein dat het daarmee verantwoord is om onze munitie en een deel van de wapensystemen weg te geven, zodat Oekraïne het gevecht tegen de Russen kan winnen." Dat zegt NAVO-admiraal Rob Bauer in Nieuwsuur.

De NAVO maakt zich wel zorgen over de strategische doelen van Poetin. "Rusland móet verliezen, want de ambities van de Russen gaan veel verder dan alleen Oekraïne", zegt Bauer. "De Russen hebben duidelijk gemaakt dat ze eigenlijk terug willen naar de grenzen van 1997. En daarmee zullen de Russen niet stoppen als ze Oekraïne zouden hebben ingenomen."

In München is vandaag voor de 59ste keer vrijwel de gehele wereld samen om te praten over veiligheid. Van de VS tot China, maar ook organisaties als de NAVO schuiven aan, bij wat bekend is komen te staan als het 'Davos voor Defensie'. Rusland en Iran zijn de grote afwezigen. Zij zijn niet uitgenodigd.

F-16's

Admiraal Bauer, vandaag ook in München, is in zijn functie de belangrijkste militaire adviseur van Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Hij moet er onder meer voor zorgen dat NAVO-landen zich kunnen verdedigen. Een heikel karwei omdat veel wapens van het Westen nu richting Oekraïne gaan.

Kan de NAVO de veiligheid nog garanderen van alle lidstaten? "Poetin zit niet te wachten op een conflict met de NAVO, maar op het moment dat Rusland zou besluiten om de alliantie aan te vallen, dan zijn we als NAVO klaar om ons te verdedigen", zegt Bauer.