De politie heeft vanochtend een Nederlandse man aangehouden die in Slowakije is veroordeeld voor een moord. De man moet in dat land nog een celstraf van twintig jaar uitzitten.

De politie ontdekte de 43-jarige man tijdens de controle van een binnenvaartschip ter hoogte van het dorp Hansweert, aan de Westerschelde.

Na zijn arrestatie is de man in Middelburg vastgezet in afwachting van zijn overlevering aan Slowakije. Hij zal maandag worden voorgeleid.