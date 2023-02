Bankbiljettenwissel in Nigeria week voor verkiezingen niet opgelost

In Nigeria is het tekort aan nieuwe bankbiljetten een week voor de verkiezingen nog niet opgelost. Door het tekort aan contanten zijn veel mensen in de problemen gekomen, en zijn mogelijk meer kiezers dan normaal bereid hun stem aan de hoogste bieder te verkopen, zo waarschuwde de denktank International Crisis Group. Ook kunnen de spanningen rond verkiezingen nog meer oplopen dan gebruikelijk.

Het leek de centrale bank van Nigeria vorig jaar een goed idee om bankbiljetten met een geringe waarde (tot 2,04 euro) te vervangen door nieuwe. Ook werd er tegelijkertijd een limiet ingesteld aan opnames van cashgeld. Dat zou witwassen van corruptiegeld bemoeilijken en de opmars van digitaal bankieren versnellen, zo was de redenatie.

Het liep op een debacle uit. Volgens de Wereldbank was in 2021 63 procent van de ongeveer 225 miljoen Nigerianen arm. Minder dan de helft van de volwassenen heeft een bankrekening. De rest is gewend alles met cashgeld te betalen. De economie loopt dus grote schade op als er niet genoeg contant geld beschikbaar is.

Half december werden de oude biljetten waardeloos, maar bleken er te weinig nieuwe beschikbaar om aan de vraag naar nieuwe te voldoen.