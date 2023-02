Boeken Roald Dahl aangepast om 'beledigend' taalgebruik

De Engelse uitgeverij Puffin en de Roald Dahl Story Company hebben delen van de kinderboeken van Roald Dahl laten herschrijven, meldt de Daily Telegraph. De wijzigingen gaan vooral over de beschrijvingen van personages uit de kinderboeken.

Zo zijn de woorden "dik" en "lelijk" weggelaten in de omschrijvingen van Caspar Slok uit Sjakie en de chocoladefabriek en mevrouw Griezel. Ook zijn sommige typeringen genderneutraal gemaakt. De Oempa Loempa's worden nu "kleine mensen" genoemd in plaats van "kleine mannetjes".

De uitgeverij doet dit om ervoor te zorgen dat de boeken ook "vandaag de dag door iedereen kunnen worden gelezen". Er zijn volgens Britse media enkele honderden aanpassingen gemaakt.

Heksen met pruiken

Behalve het weglaten en veranderen van beschrijvingen zijn er op sommige plekken wat nuanceringen aangebracht. In het boek De Heksen werd bijvoorbeeld uitgelegd dat heksen pruiken dragen, maar eigenlijk kaal zijn. Daar is nu aan toegevoegd: "Er kunnen een heleboel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken dragen en daar is zeker niets mis mee."

Er werden sensitivity readers ingezet om het hele oeuvre door te nemen. De Roald Dahl Story Company zegt dat veranderingen die dat opleverde "klein, en zorgvuldig overwogen" zijn. Ook is het volgens de organisatie niet ongebruikelijk om taalgebruik te herzien bij de nieuwe druk van boeken.

Eerder werd al het taalgebruik in de boeken van de Zweedse schrijfster Astrid Lindgren over Pippi Langkous gewijzigd. In de originele versies van de boeken werd de vader van Pippi Langkous 'negerkoning' genoemd. In de nieuwe editie is hij 'koning van de Zuidzeeën'.