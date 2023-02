Na goud in Parijs grijpt Korrel nu grandslamzilver in Tel Aviv, brons Stevenson

Judoka Michael Korrel heeft bij het grandslamtoernooi in Tel Aviv zilver behaald in de klasse tot 100 kilogram. In de finale verloor hij van Zelym Kotsojev uit Azerbeidzjan.

Korrel, de nummer twee van de wereld, had twee weken geleden nog grandslamgoud veroverd bij het prestigieuze toernooi in Parijs. Dit keer worstelde Korrel zich via Georgijev, Gonçalves en Paltchik met wat moeite naar de finale.

In die finale werd Korrel door Kotsojev, de mondiale nummer drie, na tweeënhalve minuut op zijn rug gelegd. Ippon, einde partij en zilver.

Brons Stevenson

Naast het zilver van Korrel was er meer Nederlands succes in Tel Aviv: Karen Stevenson won brons. De 29-jarige judoka, die recentelijk naar de zwaargewichten - de klasse +78 kilogram - is overgestapt, versloeg de Portugese Rochele Nunes in de strijd om het brons met ippon.

Stevenson versloeg in Israël Özturk met ippon, maar boog voor Zabic. Na winst in de herkansingen kon ze alsnog vechten om een medaille.