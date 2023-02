Kolonisten Israël zien in hervorming Hooggerechtshof kans op meer nederzettingen

Een van hen is Arye Weinstock. Hij woont in een nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens internationaal recht zijn de Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied illegaal, maar Weinstock vindt dat hij juist recht heeft op het land: "Dit is het land van mijn voorouders, geen nederzetting. Deze gebieden zijn Judea en Samaria en hier woonde vroeger de stam van Juda. Joden zijn hier dus altijd al geweest en daarom is dit mijn land."

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, in 1967, tegelijk met de Gazastrook. Sindsdien houdt Israël het gebied bezet. In delen ervan hebben Palestijnen een vorm van zelfbestuur.

Volgens Shusterman krijgen Palestijnen lang niet altijd gelijk, maar met de juiste papieren kunnen ze in sommige gevallen hun land via het Hooggerechtshof terugkrijgen.

Vlak bij de nederzetting waar Weinstock woont, gebeurde dat ook. Kolonisten hebben daar zonder toestemming van de autoriteiten een nederzetting gesticht. Maar een Palestijn klopte bij het hof aan om te bewijzen dat dit land zijn eigendom was. Hij kreeg gelijk en dus moesten de kolonisten verhuizen.

Tot frustratie van Weinstock: "We zijn daar uiteraard niet blij mee. En dat is precies waarom wij het Hooggerechtshof moeten veranderen. Dat is de reden dat ik op deze regering heb gestemd. Voor mij heeft dat de hoogste prioriteit."

Maar volgens Shusterman zullen de juridische hervormingen de relatie met de Palestijnen nog verder onder druk zetten: "We zien al dat de spanningen steeds verder toenemen en de nederzettingen zijn daar een belangrijke factor in. Palestijnen zien dat er naast hen steeds meer wordt gebouwd, terwijl zij dat land als hun toekomstige Palestijnse staat zien. De enige instantie waar ze naartoe zouden kunnen is het Hooggerechtshof. Dus als dat ook verdwijnt, kan de situatie escaleren."

Aanslagen

Afgelopen zondag kondigde het kabinet aan 10.000 huizen toe te voegen aan de bestaande nederzettingen én negen outposts te willen legaliseren. Het zou een reactie zijn op aanslagen twee weken geleden in Jeruzalem.

De kans is groot dat het Hooggerechtshof dit laatste besluit zal blokkeren, want de regering moet eerst bewijzen dat het land staatseigendom is, zoals de regering stelt. Dat zal lastig worden, omdat veel van de outposts (gedeeltelijk) op land staan dat in privébezit is van Palestijnen.

Maar dat proces kan maanden, zelfs jaren duren. En het is de vraag of het Hooggerechtshof tegen die tijd nog wel de autoriteit heeft om daadwerkelijk zo'n besluit tegen te houden.