Pickup-trucks rijden uit op verjaardag vermoorde Gino

Met een lange rij pickup-trucks, ballonnen en fakkels hebben vanmiddag meer dan honderd mensen Gino herdacht. De herdenking was georganiseerd door de twee zussen van de omgebrachte jongen uit Maastricht. Hij zou vandaag zijn tiende verjaardag hebben gevierd.

Gino was een liefhebber van pickup-trucks, laten de zussen Kelly en Naomi weten bij 1Limburg. Vandaar de ride-out van tientallen Dodge Rams langs het huis waar Gino altijd woonde met zijn moeder.

Op de auto die vooraf ging aan de rij trucks zaten witte nummerplaten met zwart opschrift 'Altijd samen'. "We willen stilstaan bij de vreselijke gebeurtenissen, wat die met ons hebben gedaan en doen en aandacht hiervoor vragen omdat dit nooit meer mag gebeuren", aldus Kelly en Naomi.

Dna-sporen

Begin juni vorig jaar verdween Gino van een voetbalveldje in Kerkrade. Wat volgde was een amber alert en een zoektocht met honderden vrijwilligers. Na een paar dagen werd het levenloze lichaam van Gino gevonden in Geleen, in een tuin vlakbij het huis van verdachte Donny M. (22).

M. heeft bekend dat hij de jongen heeft omgebracht. Afgelopen woensdag meldde justitie dat er dna-sporen van Gino in zijn huis zijn aangetroffen. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak tegen de verdachte begint.

Vijf maanden nadat haar zoon dood werd teruggevonden, overleed zijn moeder. "Ze heeft veel tegenslagen gehad in het leven, maar dit kon ze niet aan, het verdriet om haar zoon", aldus de zussen eerder bij 1Limburg.