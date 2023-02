Volendam pakt weer drie punten, nu tegen een zwak opererend Vitesse

FC Volendam heeft zijn vierde overwinning van het kalenderjaar geboekt, waarmee de club uit het vissersdorp het aantal competitiezeges dit seizoen op vijf heeft gebracht. Deze keer moest het zwak voor de dag komende Vitesse eraan geloven. Het werd 2-0 aan de boorden van het IJsselmeer. Beide ploegen waren met rouwbanden aan de aftrap verschenen. Vitesse herdacht daarmee oud-speler Christian Atsu, die bij de recente aardbeving in Turkije om het leven is gekomen. De thuisploeg stond stil bij het overlijden afgelopen week van Wim Kras (79 jaar), die nog altijd in de boeken staat als de jongste speler (15 jaar en 290 dagen, in 1959) en jongste doelpuntenmaker (16 jaar en 100 dagen, in 1960) in de eredivisie.

Eerbetoon voor Wim Kras - Pro Shots

Wellicht nog onder de indruk van de minuut applaus die aan de wedstrijd voorafging, speelde Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba in de beginfase de bal pardoes in de voeten van Vitessenaar Bartosz Bialek, die vrij voor de in de eredivisie debuterende doelman Barry Lauwers kon uithalen. De spits raakte de bal echter niet goed. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Francesco Antonucci bediende Daryl van Mieghem, die de bal vanaf de strafschopstip in één keer op zijn schoen nam en 'm via een Arnhems been de uiterste hoek in zag rollen: 1-0.

De 1-0 van Daryl van Mieghem in de maak - Pro Shots