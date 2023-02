Met Blind en Gravenberch in de basis gooit Bayern koppositie te grabbel

Het draait voor geen meter met Bayern sinds de winterstop. Voor de vierde keer in zes competitieduels werd puntenverlies geleden. De recordkampioen zal op deze manier nog vol aan de bak moeten voor zijn elfde landstitel op rij.

Na een snelle rode kaart voor Dayot Upamecano werd er met 3-2 verloren, waardoor Union Berlin de koppositie zondag kan overnemen in de Bundesliga.

Met Daley Blind en Ryan Gravenberch voor het eerst in de basis heeft Bayern München een rampmiddag beleefd in de Bundesliga op bezoek bij Borussia Mönchengladbach.

Na de openingsfase waarin Bayern Upamecano verloor na een overtreding op Alassane Pléa en Lars Stindl met een rake vrije trap scoorde, wisten de bezoekers zich aanvankelijk nog goed te herpakken. Dat leidde tot de gelijkmaker van Eric Maxim Choupo-Moting, die tien minuten voor rust een voorzet van Alphonso Davies binnengleed.

Bayern-trainer Julian Nagelsmann had voor wat andere spelers gekozen in zijn basiself, na een knappe midweekse 1-0 zege op Paris Saint-Germain in de Champions League.

Sommer gehuldigd

Wel verscheen Yann Sommer gewoon tussen de palen, de keeper die deze winter als stand-in voor de zwaar geblesseerde Manuel Neuer werd gehaald. Voorafgaand aan het duel met zijn oude club werd hij uitgebreid gehuldigd en bedankt voor bewezen diensten, om daarna in het doel van de tegenstander onder vuur genomen te worden.

Jonas Hofmann maakte de 2-1, Rami Bensebaini raakte de lat en Marcus Thuram besliste het duel. Want na een aantal gemiste Bayern-kansen kwam de 3-2 van de tiener Mathys Tel veel te laat voor Bayern.

Union Berlin kan zondagmiddag met winst op Schalke 04 de koppositie overnemen. Donderdag ontvangt Union Ajax in de Europa League, waarna volgende week zondag de topper wordt gespeeld tussen Bayern en Union.