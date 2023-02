Nederland zet opnieuw Russische diplomaten uit om spionage

Nederland zet een aantal Russische diplomaten het land uit. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft daartoe besloten omdat Rusland niet stopt met het heimelijk plaatsen van inlichtingenofficieren als diplomaten. Hoekstra spreekt van "een zeer significante stap". Er mogen van het kabinet straks op de Russische ambassade in Den Haag niet meer diplomaten werken dan in de Nederlandse ambassade in Moskou. Minister Hoekstra denkt dat er ongeveer tien Russische ambassademedewerkers weg moeten. De Russische diplomaten moeten binnen twee weken het land uit. Ook gaat het Russische handelskantoor in Amsterdam vanaf dinsdag dicht. Daarnaast wordt het Nederlandse consulaat-generaal in Sint-Petersburg vanaf maandag gesloten. Volgens Hoekstra traineert Rusland het verstrekken van visums aan Nederlandse diplomaten. Rusland stuurt steeds weer spionnen onder diplomatieke dekmantel, zegt Hoekstra:

Nederland zet een aantal Russische diplomaten het land uit. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft daartoe besloten omdat Rusland niet stopt met het heimelijk plaatsen van inlichtingenofficieren als diplomaten. - NOS

Er zijn volgens Hoekstra veelvuldige pogingen gedaan om tot een oplossing te komen. "Rusland blijft de zaak traineren en dat is onacceptabel", aldus de minister van Buitenlandse Zaken. "Wij zijn hier de baas. Zij niet." De Nederlandse ambassade in Moskou blijft open. Nederland vindt het belangrijk om deze niet te sluiten. "Het is belangrijk om de ambassades open te houden als communicatiekanaal, zelfs nu de verhoudingen met Rusland moeizamer zijn dan ooit."

Eerder diplomaten uitgezet Een jaar geleden zette Nederland ook een groep Russische functionarissen uit vanwege spionage. Het ging toen om zeventien diplomaten. Volgens inlichtingendiensten AIVD en MIVD waren zij in werkelijkheid spionnen. Volgens Hoekstra is de huidige stap vergelijkbaar met de situatie van vorige jaar. "Het is een zeer significante stap." Andere Europese landen zetten toen ook diplomaten uit. In België werden 21 Russen verdacht van spionage, in Ierland vier en in Tsjechië een. Details over waarvan de Russen werden verdacht werden toen niet gemeld. Na de uitzetting waren er destijds nog 58 geaccrediteerde Russische diplomaten over in Nederland. Het is onduidelijk hoeveel dat er momenteel zijn.

Spionage en contraspionage Eerder bleek uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur dat de zeventien diplomaten die eerder werden uitgezet werkzaam waren voor militaire inlichtingdienst GRU en veiligheidsdienst SVR. Ze hielden zich vooral bezig met contraspionage en spionage in de hightech-sector. Drie Russische spionnen werden door het kabinet doelbewust in Nederland gelaten: de militair attache die hoofd van de GRU in Nederland is, het Nederlandse hoofd van de SVR en het hoofd contraspionage van de SVR. Of die nu worden uitgezet is door Buitenlandse Zaken niet bekendgemaakt. Nieuwsuur maakte deze video over wat de uitgezette spionnen hier deden: