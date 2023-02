Binnenstad Paramaribo afgesloten na een dag vol onlusten

"De binnenstad is helemaal afgesloten met hekken, dus daar kunnen geen auto's in", zegt Lena van Dijk van het NOS Jeugdjournaal vanuit Paramaribo. "Ik zie alleen wat verdwaalde toeristen." Ook zij kan niet overal heen, maar hoorde van voorbijgangers dat overal politie en militairen te zien zijn.

In de binnenstad van Paramaribo is het stil op straat na de onlusten van gisteren. Vannacht gold daar een uitgaansverbod, voor vandaag heeft de politie de inwoners opgeroepen zo veel mogelijk thuis te blijven.

De berichten en beelden van gisteren maken ook reacties los bij de luisteraars van de multiculturele radiozender Radio Mart in Amsterdam. Vanmiddag toonden opvallend veel inbellers begrip voor de demonstranten. "Die mensen hebben honger", zei een vrouw. "Die mensen hebben niet te eten! Er waren heel veel oude mensen, mensen die slecht ter been zijn. En er is traangas gebruikt. Ik vind het gewoon verschrikkelijk."

"Suriname is een dictatuur en het wordt alleen maar erger", zei een man. "Nu wordt het internet geblokkeerd, waar gaan we naartoe? Zijn we China, zijn we een Afrikaanse dictatuur? Dit kan niet."

Een andere vrouw zei dat veel Surinamers in 2020 op president Santokhi hebben gestemd, omdat ze geen alternatief hadden. "Ze wilden af van de regering-Bouterse, daarom hebben ze gestemd op Santokhi en Santokhi doet het niet beter."

Ook in Brazilië en de VS werden parlementsgebouwen bestormd, maar dat mag je niet vergelijken met de gebeurtenissen in Suriname, zegt een beller. "Wat in Amerika gebeurt is dat mensen tegen een democratisch genomen besluit zijn, in Suriname zijn mensen tegen corruptie."