D66-leider Kaag vreest 'groot conservatief blok' in Eerste Kamer

Regeringspartij D66 vreest dat in de nieuwe Eerste Kamer conservatieve partijen een belangrijkere stem krijgen. Partijleider Kaag waarschuwt bij de aftrap van de komende verkiezingen voor een groot conservatief blok. "Die dreiging is urgent en reëel", aldus Kaag. "Zij zullen niet schromen om ons land op de handrem te zetten."

In haar toespraak haalt Kaag vooral uit naar de vier oppositiepartijen PVV, BBB, FvD en JA21, die volgens haar "niet bereid zijn om keuzes te maken", onder meer op het gebied van de klimaatverandering, de bouw van extra woningen en het herstel van de natuur.

Kaag ziet samenwerking met deze partijen niet zitten, zo blijkt uit haar woorden, al zegt ze niet direct dat ze niet met deze partijen zaken wil doen. "We gaan straks niet samenwerken in colleges van stilstand, uitstel en afstel."

D66 wijst al langer samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie af en doet ook een beroep op haar coalitiepartijen VVD en CDA op haar voorbeeld te volgen. "Ik vertrouw erop dat de VVD en CDA hebben geleerd van het verleden."

Slagkracht

In maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen en die nieuwe statenleden kiezen in mei weer de Eerste Kamer. De machtsverhouding in die Eerste Kamer is zeer belangrijk voor de slagkracht van het huidige kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Een nieuwe wet kan niet worden ingevoerd als de Eerste Kamer er niet mee instemt.

Het kabinet-Rutte heeft er al jaren geen meerderheid, maar klopt nu voor de noodzakelijke steun vaak aan bij linkse partijen zoals PvdA en GroenLinks en soms JA21.

Op basis van recente opiniepeilingen is een winst van BBB en JA21 in de Eerste Kamer zeker voorspelbaar. JA21 heeft er nu zeven zetels, maar dat zijn vooral opgestapte senatoren van Forum voor Democratie.