Sprinttitels bij NK indoor voor Bouju en Seedo, EK-ticket Koster op 1.500 meter

Maureen Koster mag zich begin maart melden in Istanbul voor de EK atletiek indoor. De 30-jarige atlete plaatste zich zaterdag voor het titeltoernooi in Turkije door bij de NK de 1.500 meter te winnen in 4 minuten 7,98 seconden. Dat was ruim onder de EK-eis van 4.09,00. De sprinttitels op de 60 meter gingen naar de 20-jarige Raphael Bouju en de 19-jarige N'Ketia Seedo. Bouju miste de EK-eis van 6,63 seconden op één-honderdste van een tel. Seedo, al indoorkampioene in 2020 en 2022, had zich al eerder verzekerd van een EK-ticket. Ze won in een mooie finale in een persoonlijk record van 7,18 seconden, voor hordeloopster Nadine Visser (7,22) en Demi van den Wildenberg (7,25). Seedo gold jaren geleden al als een van de grootste sprinttalenten van Nederland, maar liep tegen een blessure aan die haar tien maanden aan de kant hield. Vorig jaar bij de WK onder 20 jaar in Cali (Colombia) liep ze naar brons op de 100 meter. Indoor had ze dat jaar ook al de nationale titel op de 60 meter veroverd. Doorbraak "Dat brons in Cali was eigenlijk mijn doorbraak", zei ze in Apeldoorn. "Dat heeft me heel veel vertrouwen gegeven. Dit was een goede race, maar aan het einde was ik toch nog veel bezig met finishen. ik moet de rust bewaren", meende Seedo. Demi van den Wildenberg eindigde als derde in 7,25, de nationale eis voor de EK indoor. De internationale eis is 7,24. Ze zal ook wel een bespreekgeval worden bij de Atletiekunie. Nummer twee Nadine Visser heeft als doel bij de EK Indoor de 60 meter horden.

Atlete Maureen Koster op archieffoto - ANP

Maureen Koster is een ervaren loopster op internationale titeltoernooien. Ze deed de afgelopen jaren mee aan EK's, WK's en Olympische Spelen. In 2015 won ze brons bij de EK indoor op de 3.000 meter. Doel was limiet In Apeldoorn was ze uit op de limiet voor de EK indoor. Ze had in titelverdedigster Marissa Damink een tegenstandster die in de beginfase het tempo maakte. In de slotfase liep Koster bij haar weg om duidelijk onder de benodigde 4.09,00 te finishen. "Ik ging hier voor de limiet voor de EK indoor en dat is gelukt. Hoe hoger het tempo in de race hoe beter ik tot mijn recht kom"', gaf de nationale kampioene na haar goede race aan. Damink finishte als tweede en bleef met 4.10,88, onder de nationale-prestatie-eis (4.11,00).

Sprinter Joris van Gool loopt na diskwalificatie onder protest toch de serie op de 60 meter - ANP

Sprinter Bouju zit in de wachtkamer voor de EK indoor. Hij won de finale van de 60 meter afgetekend in 6,64 seconden. "'Een goede race, maar wel net boven de vereiste 6,63 seconden", constateerde de talentvolle sprinter enigszins teleurgesteld. Diskwalificaties In de aanloop naar de beslissende sprint om goud was hij grote concurrenten kwijtgeraakt. Voor titelverdediger Joris van Gool ging het in de series al mis. De viervoudig Nederlands kampioen maakte een valse start en werd gediskwalificeerd. Hij mocht onder protest uiteindelijk wel de serie lopen, maar ondanks zijn rappe race bleef de diskwalificatie staan. Van Gool had zich al verzekerd van een EK-ticket. In de finale maakte titelkandidaat Elvis Afrifa een vroege beweging, waarna een valse start en een struikelpartij volgden. Ook hij kon zijn spullen pakken. Bouju won de eindstrijd voor Keitharo Oosterwolde (6,75) en Riq de Wit (6,78).

Femke Bol bij de NK indoor - ANP