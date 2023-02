Nederlandse reddingshondenteams redt zevende persoon in Turkije

Er zijn dankzij Nederlandse reddingshondenteams tot nu toe zeven mensen levend onder het puin vandaan gehaald in het rampgebied in Turkije, meldt het reddingshondenteam RHWW. Vandaag werd de zevende persoon bevrijd.

De organisatie schrijft dat er op basis van het speurwerk door de honden gisteren nog steeds wordt gezocht op een aantal plekken. Mogelijk stijgt het aantal overlevenden dus nog.

De kans dat er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald worden, neemt elke dag af. De meeste internationale reddingsoperaties zijn daarom gestopt. Donderdag keerde het Nederlandse reddingsteam USAR terug in Nederland. Het team redde in Turkije twaalf mensen uit ingestorte gebouwen.

De reddingshondenteams reizen vanavond of vannacht terug naar Nederland. Een eerdere vlucht, waarmee de teams vanmiddag zouden arriveren in Nederland, ging niet door.

Dodental blijft oplopen

In Turkije is het dodental inmiddels opgelopen tot 40.642, in Syrië staat het dodental al dagenlang op 5800. Er komt maar af en toe informatie naar buiten vanuit het Syrische rampgebied. De verwachting is dat het dodental in beide landen nog verder op zal lopen, omdat er nog veel mensen onder het puin liggen.

Eerder vandaag werden er drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Een vader, moeder en kind werden naar het ziekenhuis gebracht. Het kind overleed daar aan uitdroging.

Bijna 200.000 mensen zijn geëvacueerd vanuit de getroffen Turkse gebieden, meldt de landelijke rampbestrijdingsautoriteit AFAD in de laatste update.