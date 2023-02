Medvedev 'eindelijk' naar finale ABN Amro Open: 'Ik speel hier graag'

Daniil Medvedev heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van het ABN Amro Open. De Russische nummer elf van de wereld was in de halve finale van de vijftigste editie heer en meester tegen Grigor Dimitrov: 6-1, 6-2.

"Eindelijk de finale", zei Medvedev na afloop. "Bij mijn debuut in 2018 haalde ik de kwartfinale en een jaar later de halve finale. Ik was meteen gek op Rotterdam, ik speel hier graag. Alleen vorig jaar na de finale van Australian Open tegen Rafael Nadal deed ik hier niet mee, dat was iets teveel voor me."

Griekspoor eerste Nederlandse finalist sinds 2003?

Tallon Griekspoor, de nummer 61 van de wereld, neemt het in de andere halve finale vanavond op tegen de Italiaan Jannnik Sinner (ATP-14). Dat duel is vanaf 19.30 uur bij de NOS te zien via een livestream.

Bij winst is Griekspoor de eerste Nederlandse finalist in Ahoy sinds Raemon Sluiter in 2003. De laatste Nederlandse winnaar in Ahoy was Jan Siemerink in 1998.