Medvedev eenvoudig via Dimitrov naar finale ABN Amro Open

Daniil Medvedev heeft zich voor het eerst in zijn carrière geplaatst voor de finale van het ABN Amro Open. De Rus was in de halve finale van de vijftigste editie heer en meester tegen Grigor Dimitrov: 6-1, 6-2. Medvedev, de nummer elf van de wereld, won in Rotterdam de eerste set met drie breaks in ruim een half uur. Wat de Bulgaar (ATP-28) ook probeerde, steeds had de Rus een antwoord. Dimitrov sloeg die set nul winners.

ABN Amro Open bij de NOS De halve finale tussen Tallon Griekspoor en Jannik Sinner is vanavond vanaf 19.30 uur te bekijken via een livestream in de NOS-app en op NOS.nl. Morgenochtend is de finale van het rolstoeltennistoernooi bij de mannen ook live te zien in de NOS-app en op NOS.nl. De finale van het enkelspel bij de valide tennissers is vanaf 15.30 uur te zien op NPO 1, de NOS-app en NOS.nl.