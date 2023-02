Pogacar pakt de draad weer op en wint de vierde etappe in Andalusië

Tadej Pogacar heeft de draad weer opgepikt in de Ronde van Andalusië. De in grote vorm verkerende Sloveen troefde in de vierde etappe van Olvera naar Iznajar (164 kilometer) de Spanjaard Enric Mas in een sprint heuvelop af.

Daarmee verstevigde Pogacar, die de eerste twee etappes al had gewonnen en vrijdag voor het eerst dit jaar niet als eerste over de meet kwam, uiteraard ook zijn koppositie in het klassement. Hij heeft 1.14 voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa en 1.19 op Santiago Buitrago uit Colombia.

Nadat Pavel Sivakov als laatste vluchter was ingerekend op een bergje op 15 kilometer van de streep, volgden de aanvallen op de leiderstrui van Pogacar (UAE Emirates) elkaar in hoog tempo op. De tweevoudig Tourwinnaar pareerde ze allemaal en nam vervolgens zelf de benen. Alleen Mas kon hem volgen.

Kort voor de 700 meter lange slotklim sloten Landa, Andreas Kron en Lorenzo Rota voorin aan, maar toen versnelde Pogacar nog eens.

De Ronde van Andalusië eindigt zondag met een heuvelachtige etappe over 184 kilometer van Otura naar Alhaurin de la Torre.