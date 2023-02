Vastelaovend barst los met goedbezocht aftelmoment in Venlo

Bezoekersaantallen zijn er nog niet, maar het lijkt er nu al op dat het drukker is dan ooit, nu alle restricties uit de coronatijd voorbij zijn. In Venlo kon je geen kant meer op na het aftelmoment. Roermond liep uit voor de zingende ode die waarnemend burgemeester Onno Hoes aan de stad bracht, meldt 1Limburg .

Na het traditionele aftelmoment om 11.11 uur exact op de Boètegewoeëne Boètezitting in Venlo, stroomde die stad vrijwel direct vol voor het carnaval, of vasteloavond zoals het in Limburg wordt genoemd. Rond het middaguur kon je ook over de koppen lopen bij carnavalsoptochten in Tullepetaonestad (Roosendaal), Lampegat (Eindhoven) en tal van andere steden en dorpen in het zuiden van het land.

Omroep Brabant meldt dat in Tilburg een hardloopwedstrijd onderdeel van de festiviteiten was, de Kruikenloop. Daarbij is niet de eindtijd, maar de kledingcreatie prijswinnend is: hoe kleurrijker, des te beter.

Aan de vooravond van carnaval ontstond dit jaar discussie over de kosten. Een biertje kost bijvoorbeeld in Breda 3,30 euro, en dat is tien procent meer dan vorig jaar. Bovendien moet je voor sommige evenementen nu een kaartje kopen, volgens de organisatoren omdat de prijzen van de podia, vergunningen maar ook de beveiliging zijn gestegen.

Evengoed worden de kaartjes tot nu toe goed verkocht. Op Marktplaats is zelfs een run ontstaan op carnavalskleding. Steeds meer mensen zoeken naar een tweedehands outfit.

Geen wanklank dus tot nu toe. In Horst, waar het vorig jaar mis ging toen een 21-jarige carnavalsvierder werd doodgestoken, doet men daar extra moeite voor: in het Limburgse dorp speldjes worden uitgedeeld met het opschrift gedraag ow! De speldjes vinden gretig aftrek.