Vergeer als derde Nederlander in International Tennis Hall of Fame: 'Echt een eer'

Vergeer was vanzelfsprekend blij met haar opname in de hall of fame. "Je wordt onderdeel van de tennisgeschiedenis en komt in een heel illuster rijtje. Dus het is wel echt een eer."

Vergeer is na voormalig rolstoeltennissters Chantal Vandierendonck en Monique Kalkman-Van den Bosch de derde Nederlander die deze eer ten deel valt. De ITHF is de organisatie die de grootste tennissers uit de historie van de sport eert. Richard Krajicek, Betty Stöve en Tom Okker viel de eer nooit ten deel.

Esther Vergeer is opgenomen in de International Tennis Hall of Fame (ITHF). Het nieuws werd zaterdag bij het ABN Amro Open in Rotterdam bekendgemaakt.

Vergeer won in haar loopbaan 169 toernooien in het enkelspel, veroverde vier gouden medailles bij de Paralympische Spelen en voerde 668 opeenvolgende weken de wereldranglijst aan. Ze won in haar carrière 470 partijen op rij.

Volwassenwording rolstoeltennis

De 41-jarige Woerdense is een grote aanjager geweest voor de volwassenwording van het rolstoeltennis. Zo heeft ze er na een lange lobby voor gezorgd dat het rolstoeltoernooi bij het ABN Amro Open dit jaar voor het eerst een vrouwenvariant heeft gekregen. Er is in Ahoy al vijftien jaar een mannenrolstoeltoernooi.

Naast Vergeer krijgt ook Rick Draney een plek in de ITHF. De Amerikaan heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling en erkenning van de quad-divisie in het rolstoeltennis. In de quad-klasse hebben de rolstoeltennissers, in tegenstelling tot de open klasse, zowel een beperking aan de armen als aan de benen.

Eens in de vier jaar komen rolstoeltennissers in aanmerking voor een plek in de International Hall of Fame. De Australiër Lleyton Hewitt was in 2021 de laatste tennisser die tot het gezelschap is toegetreden.