Arsenal wint voor het eerst deze maand, dankzij eigen goal doelman Martínez

Het geluk lacht Arsenal eindelijk weer toe. Mede dankzij een eigen doelpunt van doelman Emiliano Martínez, international van Argentinië, in blessuretijd wonnen de Londenaren met 4-2 bij Aston Villa. Het is de eerste overwinning van Arsenal in februari. Met twee nederlagen en één gelijkspel hadden 'The Gunners' de koppositie in de Premier League op het spel gezet. Eind vorige maand was Arsenal nog hard op weg naar de eerste landstitel sinds 2004. Maar na het slechte begin van februari is alles anders voor de ploeg van manager Mikel Arteta. De benauwde zege in Birmingham komt dan ook als geroepen.

Opstootje bij Aston Villa-Arsenal - AFP

Arsenal had veel balbezit tegen Aston Villa, maar de thuisploeg, gecoacht door voormalig Arsenal-manager Unai Emery, was in de eerste helft een stuk dreigender. Al vroeg schoot spits Ollie Watkins de 1-0 binnen. Eerste goal Coutinho Die voorsprong hield maar kort stand, want tien minuten later schoot Bukayo Saka de bal hard achter Martínez, eveneens oud-Arsenal (1-1). Toch ging Aston Villa met een voorsprong de rust in. Philippe Coutinho, voor wie Barcelona vijf jaar geleden nog 120 miljoen euro betaalde, maakte zijn eerste treffer van dit seizoen (2-1). Na rust kwam er meer daadkracht in het spel van Arsenal. Spits Eddie Nketiah was met een kopbal dicht bij de gelijkmaker, maar raakte de bovenkant van de lat. Even later schoot Oleksandr Zinchenko wel raak na een kort genomen hoekschop: 2-2.

Afbeelding ter illustratie - NOS