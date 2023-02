Vanavond op tv: Rellen in Suriname • Veiligheidsconferentie over Oekraïne • De Wallen verplaatsen?

Na de rellen in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo van gisteren heeft de politie ten minste vijftig mensen gearresteerd en raakten twintig mensen gewond. Dat gebeurde nadat een vreedzaam anti-regeringsprotest uit de hand was gelopen. Demonstranten drongen het parlementsgebouw binnen, gooiden stenen en vernielden de hal van het gebouw. En ook op andere plekken waren er onlusten. We praten erover met de Surinaamse journalist Iwan Brave .

Conferentie over veiligheid en geopolitiek

In München komt voor de 59ste keer vrijwel de gehele wereld samen om te praten over veiligheid. Van de VS tot China, maar ook organisaties als de NAVO schuiven aan bij wat bekend is komen te staan als het 'Davos voor Defensie'. In München is ook de Nederlander Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO. De voormalig Commandant der Strijdkrachten werd acht maanden voor de Russische invasie in Oekraïne benoemd op deze hoge post en is de belangrijkste adviseur van Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Vanavond een gesprek met Rob Bauer.