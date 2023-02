N'tab na twee jaar weer op wereldbekerpodium 500 meter, Murakami de snelste

N'tab kwam al in de tweede rit in actie. Hij gaf zijn snelle opening van 9,7 een goed vervolg en finishte in 34,79. "Hard openen en twee keer linksaf", analyseerde hij droogjes na de finish. Hij vond zelf dat het nog beter kon en noemde het "geen foutloze rit". Toch bleef hij lang bovenaan staan met de tijd die hij had neergezet.

Pas toen de achttienjarige Stolz op het ijs verscheen, werd N'tab van de eerste plaats gestoten. Stolz versloeg in zijn rit wereldkampioen Laurent Dubreuil, die zesde werd, maar wel het eindklassement op zijn naam schreef.

De 34,73 van Stolz was echter net niet genoeg voor zijn tweede goud van het weekend, nadat hij vrijdag de 1.500 meter had gewonnen. De Japanner Yuma Murakami was met 34,69 nog net wat sneller.

Hein Otterspeer, die een week geleden nog het brons op een duizendste misgelopen was, kwam dit weekend uit in de B-groep. Daarin was hij met 35,25 de snelste, maar zou hij in de A-groep dit keer ver van het podium verwijderd zijn gebleven.

Roest niet op 5.000 meter

Na de sprinters komen de langeafstandsspecialisten op het ijs in Polen voor de vijf kilometer. Patrick Roest, vorige week verslagen door Davide Ghiotto op de 5.000 meter, ontbreekt bij de laatste World Cup van het seizoen.

De Nederlander gaat aan de leiding in het klassement over de lange afstanden (5.000 en 10.000 meter), maar kan zaterdag nog voorbijgestreefd worden.

Bekijk hieronder het programma van zaterdag en zondag. Alle afstanden zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app: