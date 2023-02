St. Germain verrast met slalomgoud na zwakke run favoriete Shiffrin

Laurence St. Germain heeft bij de WK alpineskiën in Courchevel en Méribel verrassend het goud veroverd op de slalom. De Canadese skiester was na twee runs 0,57 seconde sneller dan topfavoriete Mikaela Shiffrin.

Shiffrin won in 2013, 2015, 2017 en 2019 WK-goud op de slalom, maar moest bij de WK in 2021 genoegen nemen met brons. Ze leek zich te gaan revancheren, want na een prima eerste run ging ze aan kop. St. Germain klokte daar de derde tijd.

Shiffrin begon de tweede run met een voorsprong van 0,61 op St. Germain, die nog nooit op het podium stond bij een wereldbekerwedstrijd. Shiffrin (27) zag mede door wat fouten bij de eerste poortjes haar voorsprong echter als sneeuw voor de zon verdwijnen en moest dankzij een 29ste tijd genoegen nemen met zilver.

Brons was er voor de Duitse Lena Dürr.