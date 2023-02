Gemiddeld vier per dag: dierenopvang Noord-Holland vol tamme konijnen

De opvanghuizen van de Dierenbescherming in Noord-Holland worden overspoeld met tamme konijnen. Vorig jaar werden er 1555 zwerfkonijnen opgevangen, in heel Nederland waren dat er 2876. De cijfers zijn vergelijkbaar met die in 2021.

"Waarom er zoveel konijnen worden gevonden? Dat blijft gissen", stelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming bij NH Nieuws. "Bij andere dieren zit er nog wel eens een briefje bij: 'ik bijt" bij een hond. Of 'ik plas naast de bak' bij een kat. Maar bij konijnen is er geen afzender. En waarom het in Noord-Holland zoveel meer konijnen zijn dan elders? We weten het gewoon niet."

Thijssen spreekt nadrukkelijk niet van 'gedumpte' konijnen. Maar ze geeft ook toe dat er zelden tot nooit een eigenaar komt om het konijn op te halen.

Ontsnapt of gedumpt

Tamme konijnen worden gevonden in woonwijken, op industrieterreinen of in de natuur. Alleen al in de omgeving van Alkmaar pikt de Dierenambulance er nu zo'n drie à vier per week op.

Ontsnapt of gedumpt, dat is de vraag. Thijssen vermoedt wel dat veel mensen zich vergissen in de zorg die de dieren nodig hebben.

"Konijnen houden is meer werk dan een kat", verduidelijkt Marleen Welbergen van het Knaagdierencentrum in IJmuiden. "Konijnen moet je per twee houden. Ze hebben veel ruimte nodig, dagelijks een schoon 'toilet' en de meesten houden niet van veel knuffelen en opgetild worden."

Brokjesboom

Een tam konijn dumpen betekent een doodvonnis. "Ze vinden geen eten want er is geen 'magische brokjesboom'. Het geeft ze enorm veel stress, want ze kennen de gevaren niet. Kennis die wilde konijnen wel is bijgebracht. Ze zijn ook een makkelijk doelwit voor roofdieren."

"Konijnen zijn heel eenvoudig via Marktplaats te vinden, vaak gratis. Mensen denken dat ze een leuk eerste huisdier zijn voor kinderen. Maar laat je goed voorlichten voor je eraan begint. Dat scheelt teleurstellingen", aldus Welbergen.