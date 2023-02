Rijpma-de Jong op 'vechtlust' naar zilver op 1.500 meter, Wiklund pakt goud

Antoinette Rijpma-de Jong heeft zich een dag na haar negende plaats op de 3.000 meter herpakt. Ze veroverde het zilver op de 1.500 meter. De zege was voor Ragne Wiklund, die voor het eerst een wereldbekerwedstrijd over 1.500 meter won. De 22-jarige Noorse was in Tomaszów flink sneller dan de rest. Ze dook als enige van het deelnemersveld onder de 1.57. Marijke Groenewoud was een week na haar zege op de 1.500 meter niet van de partij. Zij was na de vorige World Cup in Tomaszów teruggevlogen naar Nederland. Rijpma-de Jong koos er juist voor de eerste wereldbeker in Polen te laten schieten en bij de tweede aanwezig te zijn.

De reactie van Antoinette Rijpma-de Jong na haar zilveren medaille bij de wereldbeker in het Poolse Tomaszów. Een dag eerder strandde ze op de drie kilometer nog op de negende plaats. - NOS

Op de 3.000 meter van vrijdag had ze het zwaar, maar een dag later op de 1.500 meter kwam Rijpma-de Jong beter voor de dag. Pure vechtlust Wel verloor ze haar rit tegen Wiklund, die vorige week nog het zilver pakte. De 22-jarige Wiklund had in het tweede gedeelte van de race meer over dan de 27-jarige Rijpma-de Jong en kwam bijna een seconde eerder over de finish. Wiklund zette 1.56,45 neer, Rijpma-de Jong zette daar 1.57,39 tegenover. "Dit was pure vechtlust", was de eerste reactie van Rijpma-de Jong. "Waar ik me gisteren een beetje verdrietig voelde onderweg, dacht ik vandaag: gewoon gaan."