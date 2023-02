Drama voor Gidey bij WK veldlopen; atlete stort in met goud in zicht

Ze kon de winst al ruiken, hoefde nog maar een paar meter, maar toen sloeg het noodlot toe voor Letesenbet Gidey. De Ethiopische atlete was op weg naar de wereldtitel bij het WK veldlopen, maar stortte vlak voor de finish totaal uitgeput ter aarde. Tot overmaat van ramp werd ze ook nog gediskwalificeerd.

Gidey is een wereldtopper op de baan. Ze is wereldrecordhoudster op de 5.000 meter, 10.000 meter en de halve marathon. Daarnaast heeft ze WK-goud en -zilver op de 10.000 in haar prijzenkast hangen en een bronzen olympische medaille op diezelfde afstand.

In het Australische Bathurst leek er weinig aan de hand voor de 24-jarige Ethiopische. In de slotronde had ze een aanval geplaatst, waar haar tegenstandsters lange tijd geen antwoord op hadden, totdat de laatste meters aanbraken.

Chebet profiteert

Zwaar vermoeid en met de Keniaanse Beatrice Chebet in haar kielzog viel Gidey in het zicht van de haven op de grond. Chebet pakte vervolgens het goud, voor de Ethiopische Tsigie Gebreselama en de Keniaanse Agnes Jebet Ngetich.

Gidey was in de tussentijd door haar trainer overeind getrokken en kwam als vierde over de streep. Voor de hulp die ze kreeg werd ze echter gediskwalificeerd.