Regering gaat ook kleinere mijnbouwschade in Limburg vergoeden

Bijna vijftig jaar na de sluiting van de laatste steenkolenmijn in Limburg, komt er een schadefonds voor kleinere mijnbouwschade, zoals scheuren en verzakkingen. Medio dit jaar worden de eerste schademeldingen in behandeling genomen.

Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief bekendgemaakt. Hoe het schadefonds er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. "Gedachte is in ieder geval om te komen tot een laagdrempelig loket om de inwoners van Limburg te ondersteunen en te ontzorgen", schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Hoewel er al sinds eind 1974 geen steenkool meer wordt gewonnen in Limburg. veroorzaken oude mijngangen nog steeds schade aan gebouwen. Door instortende mijnschachten en mijnwater kunnen verzakkingen in de bodem ontstaan, met scheuren in muren of verzakte panden tot gevolg. In juli 2020 moesten dertien woningen worden ontruimd in Kerkrade nadat er plotseling een groot gat in de weg was ontstaan. Dat werd veroorzaakt door een 300 jaar oude mijnschacht.

Kleine claims verjaard

In 2015 werd het Calamiteitenfonds Mijnschade opgericht, maar dat vergoedt tot nu toe alleen ernstige mijnbouwschade in Limburg. 'Kleine' claims worden wel ingediend, maar eigenlijk nooit vergoed. Volgens 1Limburg komt dat omdat de voormalige mijnbouwbedrijven zich erop beroepen dat die kleine schadeclaims verjaard zouden zijn.

De staatssecretaris is het daar niet mee eens. Met de oprichting van een schadefonds voor kleinere mijnbouwschade maakt hij duidelijk dat er ook anno 2023 'gewoon' vergoedingen beschikbaar zijn. "Dit betekent, dat wanneer een schadegeval is veroorzaakt door de voormalige steenkoolwinning, het ministerie de schade aan de burger zal vergoeden", aldus Vijlbrief. "Vervolgens zal het ministerie het bedrag claimen bij een rechtsopvolgers indien deze nog bestaat."

Niet in Den Haag dus

Jan de Wit van het Calamiteitenfonds Mijnschade toont zich verheugd over de aankondiging van het nieuwe fonds. "Als het voor de zomer lukt, is dat geweldig nieuws. Maar het is nog geen uitgemaakte zaak, want we zijn nog altijd in gesprek over hoe het een en ander ingevuld moet worden", zegt hij. "Er moet een stichting of instituut hier in de regio komen die Limburgers gaat helpen", aldus De Wit. "Dicht bij de plek waar het zich allemaal afspeelt waardoor het voor mensen makkelijk aanspreekbaar is. Niet in Den Haag dus."

Over het aantal kleine schademeldingen bestaat nog geen duidelijkheid. Vijlbrief waagt zich niet aan het noemen van een aantal. De Wit schat het op 10.000. Later dit jaar wordt duidelijk hoeveel geld er voor de regeling beschikbaar is.