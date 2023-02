FvD presenteert top-5 van Eerste Kamerlijst met vertrouwde gezichten

Forum voor Democratie heeft de vijf namen bekendgemaakt van de kandidaten voor de nieuwe Eerste Kamer. De partij heeft gekozen voor Forum-politici die al enige tijd bij de partij zitten, bijvoorbeeld in de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. Dit heeft partijleider Baudet bekendgemaakt op de ledendag in Den Haag. Maandag wordt de complete lijst gepresenteerd.

Op nummer een staat, zoals aangekondigd, Johan Dessing, die nu al voor FvD fractievoorzitter in de Eerste Kamer is. In 2019 won de nieuwe partij 12 zetels in de Eerste Kamer, net zoveel als de VVD. Maar door diverse conflicten verlieten in totaal elf senatoren de partij. Alleen Dessing bleef over.

Op nummer 2 staat ondernemer Joris van den Oetelaar, nu Statenlid in Brabant. Uit de Tweede Kamer komt nummer 3, Simone Kerseboom. Zij is nu niet aan het werk in Den Haag, omdat ze haar zwangerschapsverlof heeft verlengd. Kerseboom is ook lid van de Provinciale Staten van Limburg waar ze wel weer aan de slag is gegaan.

De huidige persvoorlichter Tom Russcher staat op nummer vier. Anton van Schijndel, fractievoorzitter van FvD in Amsterdam, staat op plaats vijf.