Storing bij Vodafone verholpen, mobiel netwerk moet geleidelijk weer gaan werken

Een deel van de klanten van Vodafone heeft vanochtend last gehad van een storing in het mobiele netwerk van de provider. Zij konden daardoor niet bellen en internetten via hun telefoon.

De storing ontstond vanochtend. Volgens Vodafone moet het netwerk vanaf 13.00 uur geleidelijk weer voor alle klanten gaan werken.

Vodafone kan nog niets zeggen over een mogelijke oorzaak. De provider onderzoekt de situatie. Hoeveel klanten precies getroffen zijn, is niet duidelijk.

Op sociale media maken mensen melding dat ze al een tijdje niet gebruik kunnen maken van het mobiele netwerk van Vodafone. Ook organisaties lijken getroffen te zijn. Zo liet het Haagse ov-bedrijf HTM weten dat de klantenservice tijdelijk niet bereikbaar is.