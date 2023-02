Klanten van Vodafone kunnen niet mobiel bellen en internetten door storing

Klanten van Vodafone hebben last van een storing in het mobiele netwerk van de provider. Zij kunnen daardoor niet bellen en internetten via hun telefoon.

Bellen via de chatdienst Whatsapp zou wel mogelijk zijn, zegt een woordvoerder van de provider.

De storing ontstond vanochtend en is nog niet opgelost. Vodafone kan nog niets zeggen over een mogelijke oorzaak. De provider is de situatie aan het onderzoeken.

Op sociale media maken mensen melding dat ze al een tijdje niet gebruik kunnen maken van het mobiele netwerk van Vodafone. Ook organisaties lijken getroffen te zijn. Zo laat het Haagse ov-bedrijf HTM weten dat de klantenservice tijdelijk niet bereikbaar is.