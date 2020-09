Frank de Boer tot en met WK 2022 bondscoach Oranje

Frank de Boer wordt vrijdag gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De 50-jarige trainer heeft een contract voor twee jaar getekend en zit de komende (oefen)wedstrijden al op de bank.

De Boer zit op 7 oktober voor het eerst in de dug-out, tijdens de vriendschappelijke interland tegen Mexico. Vier dagen later volgt de eerste officiële wedstrijd, op bezoek bij Bosnië en Herzegovina in de Nations League. Weer drie dagen later wacht Italië.

Contract tot en met Qatar 2022

De nieuwe bondscoach moet het Nederlands elftal op het EK van volgende zomer en het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar (november en december) naar succes leiden. Zijn contract loopt tot en met het WK.