De Groot wint eerste editie van Rotterdams rolstoeltoernooi en is al twee jaar ongeslagen

Ze bedankte vervolgens het publiek in Ahoy. "Het was een fantastische sfeer om in te spelen. Tot volgend jaar!"

"Echt supergaaf dat wij ons dit jaar hebben mogen aansluiten bij het toernooi", zei De Groot in haar dankwoord bij de prijsuitreiking. "Het was geweldig om de finale op centercourt te kunnen spelen."

Bij de vijftigste editie van het ABN Amro Open in Rotterdam maakt het rolstoeltennis voor vrouwen voor het eerst deel uit van het programma. Sinds 2009 is er al wel een toernooi voor mannelijke rolstoelers.

Ze heeft er hard voor moeten werken, maar Diede de Groot is de allereerste winnares van het rolstoeltennistoernooi voor vrouwen van het ABN Amro Open. Ze was met 3-6, 6-4 en 6-2 te sterk voor de Japanse Yui Kamiji.

De Groot begon moeizaam aan de eindstrijd en kwam al snel twee breaks achter: 1-4. Ze kwam daarna beter in haar spel en brak één keer terug, maar moest de eerste set aan de Japanse laten.

Dat betere spel trok De Groot door in de tweede set, waarin ze ook profiteerde van enkele missers van Kamiji. Een snelle break bleek genoeg voor setwinst.

Pas in de derde set haalde De Groot echt haar topniveau. Ze kwam snel twee breaks voor en liet de Japanse kansloos.

Imposante zegereeks

In Rotterdam breidde De Groot haar imposante zegereeks verder uit. Het was haar 84ste zege op rij in het enkelspel. In februari 2021 verloor De Groot voor het laatst, van Kamiji in Melboure.

De 26-jarige De Groot won in haar carrière liefst zeventien grandslams, waaronder de laatste negen. Kamiji was de laatste andere vrouw die een grandslam won, door in 2020 Roland Garros op haar naam te schrijven.