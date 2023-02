Veerboot en zon: omstandigheden kamp Oranje goed, maar resultaat (nog) niet

Een schril contrast met hoe de sfeer een dag eerder is. Op een enorm trainingsveld naast het Ta'Qali stadion, een klein halfuur rijden van de Maltese hoofdstad Valletta, werkt het team z'n trainingen af.

De boottocht duurt 40 minuten en dan ga je, ook als je net een wedstrijd verloren hebt, op een gegeven moment toch om je heen kijken. Na verloop van tijd is er dan ook wat gepraat en zelfs een enkele lach te horen, maar echt gezellig wordt het niet.

Met telefoon in de hand en oordopjes in. Zo zoeken de meeste Oranjevrouwen een plek op de ferry van Gozo richting Malta, na de teleurstellende nederlaag tegen Oostenrijk (1-2).

Nederland verloor in de slotfase van Oostenrijk. Bekijk hier de samenvatting. - NOS

"Ik denk dat voetballers die zwaar belast worden in deze tijd van het jaar graag wat warmte hebben", vertelt Jonker. "Ik had het liever nog wat warmer gehad".

Heel warm is het niet op Malta, maar de zon schijnt er een stuk meer dan in Nederland. Trainen in 15 à 16 graden lijkt een positieve uitwerking te hebben op de sfeer bij Oranje. En laat de zon nou ook de reden zijn dat het team nu op het eiland zit.

De arendsogen van Jonker weerhouden Lineth Beerensteyn en Stefanie van der Gragt er niet van om midden in een oefening een radslag te maken en een dansje te doen.

Assistent-bondscoach Arvid Smit leidt een stevige warming-up, terwijl Andries Jonker stilletjes toekijkt. Eén keer horen we de bondscoach een aanwijzing geven: "Om de pionnen heen lopen, als dat kan."

Het is de reden dat Oranje vrijdagavond niet in het Tony Bezzina stadion op Malta speelt, maar met een veerboot de oversteek maakt naar het eilandje Gozo. Het grasveld waar de wedstrijd oorspronkelijk op gespeeld zou worden, kon het water niet aan.

Toch mag de bondscoach blij zijn met ieder zonnestraaltje. Een week geleden raasde er nog een storm over Malta, met overstromingen tot gevolg.

Alhoewel, Oranje zit boven op het dek en de media blijven beneden. Van een van de perschefs horen we dat de speelsters zich niet laten afleiden door het unieke vervoer. De meesten zitten zoals ze ook op de terugweg zullen zitten: met telefoon in de hand en oordopjes in.

Op naar de herkansing

In het eerste uur van de wedstrijd is er geen vuiltje aan de lucht voor Oranje, maar in het laatste kwartier wordt een 1-0 voorsprong weggegeven. Oostenrijk scoort twee keer en Nederland verliest. Met lege handen en een rotgevoel worden de speelsters terug de ferry op gestuurd.

Zaterdag staat Oranje weer op het trainingsveld in de zon, waar Jonker zal moeten werken aan een plan voor aanstaande dinsdag. Dan volgt de herkansing tegen Oostenrijk.

