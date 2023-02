300 uur na de beving nog drie mensen gered onder puin Turkije

Nog eens drie mensen zijn na bijna 300 uur levend onder het puin vandaan gehaald in de Zuid-Turkse stad Antakya. Een van de overlevenden is een kind. Volgens staatspersbureau Anatolu zijn de drie bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw.

Op televisiebeelden is te zien dat de drie slachtoffers naar ambulances worden gedragen. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn.

Het dodental na de aardbevingen in Turkije en Syrië is opgelopen tot ruim 45.000. In Turkije zijn tot nu toe 39,672 doden geteld, in Syrië zijn het er 5800.

Nog altijd wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Er zijn nog veel mensen vermist. Een deel van hen kan nog onder de ruim 264.000 ingestorte gebouwen liggen.

Ook in de stad Hatay werd nog iemand levend onder het puin vandaan gehaald: