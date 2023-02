Opengaan cockpitkap leidde tot fatale crash sportvliegtuigje bij Kornhorn

Het ongeluk dat twee jaar geleden gebeurde met een sportvliegtuigje bij Kornhorn, is veroorzaakt doordat de cockpitkap tijdens de vlucht openging. De piloot raakte de controle over het toestel kwijt en stortte neer.

Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die het ongeluk bij het Groningse dorp onderzocht. De 75-jarige piloot Bonne van den Bos uit Kornhorn kwam om het leven. Hij was de enige inzittende.

Het vliegtuigje kwam op zaterdagmiddag 13 februari 2021 plotseling in de problemen boven een weiland bij Kornhorn. De piloot zou nog hebben geprobeerd een noodlanding te maken voordat hij, vlak bij zijn huis, tegen een boom belandde en neerstortte.

"Uit onderzoek is gebleken dat de cockpitkap, de canopy, tijdens de vlucht was opengegaan", schrijft de OVV nu. "De piloot was niet in staat om het controleverlies in de korte tijd te herstellen voordat de micro light aircraft (MLA) de grond raakte. Waardoor de piloot de controle verloor bleef onbekend."

Medische keuring

Aan ervaring ontbrak het de piloot niet, schrijft RTV Noord. In totaal had hij 394 vlieguren gemaakt, waarvan 168 in het type vliegtuig waarin hij verongelukte. De PH-4E7, Aerospool Dynamic WT9, was een maand voor het ongeval nog geïnspecteerd en goedgekeurd. Van den Bos had zelf ook net een medische keuring goed doorstaan.

De Onderzoeksraad acht het zeer waarschijnlijk dat de kap al bij het opstijgen niet goed dicht heeft gezeten. In het verleden is die kap bij het type van het in Kornhorn gecrashte vliegtuigje vaker opengegaan tijdens het vliegen. De fabrikant kwam al in 2008 met een noodprocedure voor dergelijke gevallen. Twee jaar voor het ongeluk adviseerde de fabrikant om de vergrendeling van de cockpitkap te verbeteren door middel van een veiligheidshaak en een sensor.

Over het hoofd gezien

Vliegclub Fryslân, eigenaar van het vliegtuigje, bleek niet op de hoogte van die informatie, schrijft de OVV. "Bij regelmatig onderhoud en inspectie van het vliegtuig door de houder en de bijbehorende documentatie werd de publicatie van dit bulletin over het hoofd gezien", aldus het rapport. En, iets verderop in hetzelfde rapport: "vanwege de losse omgang met de veiligheid" leidde een eerder incident op de vliegclub niet tot bewustwording van dit gevaar."

Vliegclub Fryslân bevestigt in een reactie in het Dagblad van het Noorden dat er geen vast protocol bestaat voor het opvolgen van veiligheidsadviezen.

De OVV vindt dat te vrijblijvend en vraagt de minister van Infrastructuur en Waterstaat nu om in te grijpen. Vliegclubs en piloten moeten zich ervan bewust zijn dat zij zelf grotendeels zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het vliegen met zo'n micro light aircraft, aldus de Onderzoeksraad. Ook moeten ze de regelgeving naleven. Minister Mark Harbers maakt binnen negentig dagen bekend of hij ingrijpt.