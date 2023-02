Dochter van Noord-Koreaanse leider duikt op bij voetbalwedstrijd

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft voor het eerst zijn dochter laten zien bij een niet-militair evenement. Dat gebeurde bij een voetbalwedstrijd ter ere van de geboortedag van voormalig leider Kim Jong-il. Daarbij speelden legerfunctionarissen en kabinetsmedewerkers tegen elkaar.

De dochter van Kim Jong-un is de afgelopen maanden al vaker in het openbaar verschenen. Vorige week werd ze gezien bij een grote militaire parade in de hoofdstad Pyongyang, waarbij het regime pronkte met allerlei nieuwe raketten en ander wapentuig. Ook verscheen haar beeltenis op postzegels, om succesvolle Noord-Koreaanse raketproeven te vieren.

Het meisje zou Ju-ae heten en ongeveer tien jaar oud zijn. Heel veel meer is er over haar niet bekend, maar er wordt gespeculeerd dat Ju-ae wordt klaargestoomd voor het leiderschap van de zeer gesloten dictatuur. Ze wordt in Noord-Koreaanse media steevast "geliefd" en "gerespecteerd" genoemd.

Zuid-Korea noemt die speculaties overigens prematuur, gezien de nog jonge leeftijd van Kim Jong-un (39) en de door mannen gedomineerde machtsstructuur bij de noorderburen.

Dit zijn beelden van de voetbalwedstrijd: