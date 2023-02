Atsu overleden bij aardbeving Turkije, lichaam van oud-Vitessenaar gevonden

Het levenloze lichaam van Christian Atsu is gevonden in Turkije. Dat bevestigt zijn club Hatayspor. Murat Uzunmehmet, de zaakwaarnemer van de Ghanees international die in het verleden voor Vitesse speelde, meldde het overlijden als eerste.

"Het lichaam van Christian Atsu, die zijn leven verloor bij de aardbeving, is op weg naar zijn geboorteplaats in Ghana", meldt Hatayspor zaterdagochtend. "We zullen je niet vergeten, Atsu. Vrede zij met jou, mooi mens. Er zijn geen woorden om ons verdriet te beschrijven. Rust in vrede."

Het lichaam is gevonden in Antakya, de hoofdstad van de provincie Hatay. Atsu verbleef er in het Renassaince Residence, een twaalf verdiepingen tellend gebouw dat geheel instortte door de aardbeving.