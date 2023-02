Vaker betalen voor carnaval: 'volksfeest bij uitstek' minder toegankelijk

Een ticket kopen om met carnaval mee te kunnen zingen, dansen en drinken: in Limburg moet het op steeds meer plekken, niet alleen binnen maar ook buiten. Het leidde tot veel negatieve reacties op sociale media.

"Wij begrijpen dat er entree wordt gevraagd vanwege gestegen kosten, maar het past eigenlijk niet bij carnaval", zegt Robert Housmans, voorzitter van de Bond Carnavalsverenigingen Limburg (BCL). "Carnaval is een feest van verbroedering, iedereen moet kunnen meedoen."

Een van de plekken waar je er vandaag zonder ticket niet meer inkomt, is het marktplein in Sittard. Het feest hier, Kanon van 't Balkon, was vorig jaar gratis. Dit jaar moeten carnavalsvierders 11 euro neertellen.

Het kon niet anders, zegt Joep Wijnands van carnavalsvereniging Marotte Zitterd, die Kanon van 't Balkon organiseert. "De inkoopprijzen zijn enorm gestegen. Daarom hebben we ervoor gekozen om bij één evenement entree te vragen, zodat de feesten op de andere dagen gratis zijn."

"We zien dat veel buitenevenementen die eerst niet betaald waren, nu wel betaald zijn", zegt Housmans van de BCL. Ook ziet hij dat binnenactiviteiten die eerst gratis waren, nu entree vragen. Of de ticketprijzen zijn gestegen.

Duurdere beveiliging

Bij de aftrap van het carnavalsseizoen op 11 november moesten carnavalsvierders in Roermond voor het eerst betalen om mee te feesten. En ook in Venray, Horst en Sevenum is vandaag een ticket nodig voor de buitenevenementen. In Sevenum organiseren drie horecazaken op het kerkplein een feest met bekende artiesten. Voor toegang betaal je 20 euro, waar je wel direct vijf consumptiemunten bij krijgt.

Tom Willemsen van café Breurs in Sevenum benadrukt dat hij met het feest "verbroedering en leefbaarheid" wil creëren in een klein dorp als Sevenum, zodat de inwoners in hun eigen dorp kunnen blijven. Hij spreekt van een "fantastisch programma", dat professioneel is georganiseerd.

"Hier hangt een prijskaartje aan vast, dat realiseren we ons absoluut, maar als we iets doen willen we het graag ook echt goed doen", zegt hij. Willemsen onderstreept dat carnaval laagdrempelig moet blijven voor bezoekers. Om die reden zijn de overige carnavalsdagen in Sevenum entreevrij en zijn gedurende het evenement de kroegen gewoon geopend.

Wel zijn met name de kosten voor beveiliging gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Tot ongeveer het dubbele ten opzichte van de periode voor corona, ziet Joep Wijnands van Kanon van 't Balkon in Sittard.

Bovendien is er meer regelgeving op het gebied van veiligheid dan een paar jaar terug, constateert Housmans. "Daardoor moet je betalen voor bijvoorbeeld verkeersregelaars en ehbo'ers, waar je het eerder met vrijwilligers afkon." Verder zijn bedrijven volgens Housmans minder snel geneigd om te sponsoren omdat zij het door de corona- of energiecrisis moeilijker hebben.

'Diep in het dna'

Maar, zegt Housmans, "Carnaval is een volksfeest bij uitstek. Het zit diep in het dna van Limburg. Het is zo ontzettend belangrijk om dat samen te kunnen vieren. Entree vragen is dan een drempel." Want de feesten in Sittard en Sevenum mogen dan uitverkocht zijn: "Misschien zijn er mensen die niet komen, die anders wel kwamen."

In Brabant zijn de meeste buitenevenementen nog gratis, zegt Ad Koopman, voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie. "Stichtingen willen de toegankelijkheid bewaken", legt hij uit. "Buiten zijn vaak de traditionele vieringen, zoals een optocht en kindercarnaval. Je wil dat iedereen daar naartoe kan."

Maar als de veiligheidseisen nog strenger worden, vreest hij dat ook in Brabant in de toekomst steeds meer carnavalsevenementen betaald zijn. De overheid zou volgens BCL-voorzitter Housmans moeten zorgen voor "minder regeldruk en meer subsidies". Ook hoopt hij dat bedrijven weer meer gaan sponsoren. "Op die manier is entree vragen hopelijk niet meer nodig. Want carnaval is een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed."