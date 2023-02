Wekdienst 18/2: Carnaval weer volop gevierd • Climaxweekend wereldbeker schaatsen

Eerst het weer: de bewolking overheerst vandaag en er zijn perioden met lichte regen of motregen. Bij een matige tot krachtige westenwind ligt de middagtemperatuur rond 12 graden. De komende dagen blijft het bewolkt weer, maar de neerslagkans neemt wel af. Aan de temperatuur verandert voorlopig weinig.

Goedemorgen! Op veel plekken gaat vandaag carnaval van start. En het wereldbekerseizoen van de schaatsers beleeft dit weekend zijn climax in Polen.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanaf vandaag wordt er weer volop carnaval gevierd in kleurrijke outfits en met liters bier. Carnavalsvierders in onder meer Brabant en Limburg trekken vandaag weer massaal de straten op om feest te vieren.

Twee partijen trappen hun campagne af voor de Provinciale Statenverkiezingen. Forum voor Democratie doet dat in de Tweede Kamer tijdens de ledendag en D66 is in Arnhem voor de campagnestart.

In Rotterdam worden de halve finales van het ABN Amro Open tennistoernooi gespeeld, om 15.00 uur te zien op NPO 1 en NOS.nl. Ook de rolstoelfinale bij de vrouwen is morgen om 10.30 uur te volgen via een stream op NOS.nl.

Het wereldbekerseizoen van de schaatsers beleeft dit weekend zijn climax in het Poolse Tomaszów Mazowiecki. De NOS volgt alle afstanden, deels op NPO 1 vanaf 13.40 uur en in livestreams op NOS.nl.

Wat heb je gemist?

De Surinaamse politie heeft bij de rellen van gisteren in de hoofdstad Paramaribo zeker vijftig demonstranten opgepakt. Bij de bestorming van het parlementsgebouw en andere ongeregeldheden raakten twintig mensen gewond, zeggen de autoriteiten.

De onlusten begonnen na een anti-regeringsprotest in de ochtend waarbij duizenden mensen aanwezig waren. De organisatoren van de demonstratie zouden de controle over de menigte zijn kwijtgeraakt. De lobby van het parlementsgebouw werd vernield en er sneuvelden ramen. De politie zette traangas in en schoot met losse flodders om de menigte uiteen te drijven.

Ander nieuws uit de nacht:

Geroofde houtskooltekeningen van Dalí teruggevonden in Spanje: De werken hebben bij elkaar een waarde van 300.000 euro. Ze werden begin vorig jaar gestolen bij een inbraak in Barcelona.

CDA stelt gezin weer centraal en wil verlofregelingen eenvoudiger maken: De partij, die zich altijd al profileerde als gezinspartij, vindt dat de politiek zich meer moet bemoeien met gezinsbeleid en opvoeding.

Bewoners appartementencomplex Eibergen slapen elders na brand in parkeerkelder: Ze zijn bij familie of in een hotel opgevangen na een brand in de parkeerkelder van hun gebouw.

En dan nog even dit:

Wetenschappers hebben onverwachte smeltpatronen gevonden bij de uitgestrekte Thwaites-gletsjer op Antarctica. Britten en Amerikanen hebben samen onderzoek gedaan. Op deze beelden, die onderzoekers hebben gemaakt, zie je hoe dat ging: